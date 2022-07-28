Автор Daily Shincho допустил поражение США в новой холодной войне с Россией

Вашингтон может потерпеть поражение в новой холодной войне с Москвой, сообщил аналитик японского издания Daily Shincho.
По словам эксперта, американское руководство может проиграть России из-за внутриполитической ситуации в стране. Стоит отметить, что США в данный момент столкнулись с серьезной инфляцией, а цены на энергоносители резко взлетели. Все это, в свою очередь, приводит к недовольству среди населения.
Автор статьи отметил, что пока неизвестно, грозит ли США гражданская война, но раскол в обществе, по его словам, может привести к необратимым последствиям, а именно победе России.
Ранее телеканал RT сообщил, что посол КНР в Вашингтоне Цинь Ган прокомментировал возможность начала новой холодной войны.