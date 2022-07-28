Автор Daily Shincho допустил поражение США в новой холодной войне с Россией

По словам эксперта, американское руководство может проиграть России из-за внутриполитической ситуации в стране. Стоит отметить, что США в данный момент столкнулись с серьезной инфляцией, а цены на энергоносители резко взлетели. Все это, в свою очередь, приводит к недовольству среди населения.