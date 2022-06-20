Автор Bloomberg рассказал о секретном послании Путина для Запада, зашифрованном в поздравлении Си Цзиньпина

Ранее Си Цзиньпин принял участие в ПМЭФ-2022. Форум проходил с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге.

«Только тесное стратегическое согласование России и Китая может снизить их взаимную уязвимость», – рассказал автор.

Минсин Пей убежден, что глава РФ оставил для Запада секретное послание. Он зашифровал свой посыл в поздравлении Си Цзиньпина с днем рождения.

Автор статьи указал на тесное взаимодействие Москвы и Пекина. Более того, президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин являются близкими друзьями, , процитировали аналитика на сайте «ПолитРоссии» .

Власти США больше не смогут воспользоваться слабиной в сотрудничестве России и Китая. Так считает автор Bloomberg Минсин Пей.