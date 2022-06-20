Автор Bloomberg рассказал о секретном послании Путина для Запада, зашифрованном в поздравлении Си Цзиньпина

Власти США больше не смогут воспользоваться слабиной в сотрудничестве России и Китая. Так считает автор Bloomberg Минсин Пей.
Автор статьи указал на тесное взаимодействие Москвы и Пекина. Более того, президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин являются близкими друзьями, , процитировали аналитика на сайте «ПолитРоссии».
Минсин Пей убежден, что глава РФ оставил для Запада секретное послание. Он зашифровал свой посыл в поздравлении Си Цзиньпина с днем рождения.
«Только тесное стратегическое согласование России и Китая может снизить их взаимную уязвимость», – рассказал автор.
Беседой с китайским лидером Путин показал Западу высокий уровень сотрудничества Москвы и Пекина.
Ранее Си Цзиньпин принял участие в ПМЭФ-2022. Форум проходил с 15 по 18 июня в Санкт-Петербурге.