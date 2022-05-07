Автор биографии Анны Винтур рассказала о своей книге

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Анна Винтур

Эми Оделл рассказала порталу The Cut о процессе написания биографии главного редактора журнала Vogue, самой влиятельной женщины в мире моды — Анны Винтур.

Книга написана без участия самой Анны — она ответила отказом на многочисленные запросы на интервью, но предоставила список ближайших друзей и соратников, с которыми автор смогла поговорить. Работать над биографией Оделл начала ещё в 2018 году.

Было чрезвычайно трудно, особенно в самом начале. Когда люди постоянно вешали трубку, я начала сильно сомневаться в том, что книга получится. Многие из уважения к Анне, не хотели говорить о ней, если им казалось, что я занимаюсь тем, что она бы не одобрила,

— рассказала Эми о начальном этапе написания книги.

Полтора года Оделл провела в библиотеках за чтением архивов и писем и в поисках людей, готовых поговорить об Анне, когда с ней наконец-то связались представители Винтур. Для Эми было очень важно, чтобы книга не представляла набор сплетен, а стала сборником реальных фактов из биографии Анны и взглядов разных людей на ее личность и успех. Именно поэтому за все время написания она провела более 250 интервью.

Большинство людей сложило свое представление о жизни Анны Винтур из фильма “Дьявол носит Prada”. Книга Эми Оделл же представляет детальный “очеловеченный” портрет одной из самых влиятельных женщин в Америке. Из биографии можно узнать о ее личной жизни, истории любви и успеха. Автор упоминает даже то, что однажды Винтур назвала Билла Гейтса очень привлекательным.

Одна из самых любимых глав автора — о работе Анны в New York magazine. В этой главе можно увидеть, как в Винтур начинает пробуждаться дух главного редактора,

— поясняет Оделл.

В те времена, как рассказывает книга, у Анны однажды спросили: “Как вы носите высокие каблуки каждый день?”. Она ответила: “От входной двери до лимузина не так далеко”.

Книга написана для людей, которые хотят узнать о жизни Анны Винтур. Она не собирается писать мемуары, так что, если люди хотят узнать о ней, то эта книга для них,

— заключает Оделл.

Эми Оделл

Эми Оделл — известная фэшн-журналистка, которая однажды сама проходила собеседование у Анны Винтур. Она долго работала редактором моды американского Cosmopolitan.