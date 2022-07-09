Автор Asia News обвинила Россию и Китай в «недостаточной скорби» из-за смерти Синдзо Абэ

Власти России и Китая неискренне скорбят по поводу смерти бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом заявила обозреватель издания Asia News Эмануэле Шимиа.
Правительство Китая воспринимало Абэ как противника, выступающего за независимость Тайваня и призывающего увеличить оборонный бюджет своей страны, цитирует автора «ПолитРоссия».
«В значительной степени его внешняя политика была вызовом для Китая», – пишет журналистка.
Россия также имела претензии к политическим взглядам японца, считает Шимиа. При жизни Абэ призывал пересмотреть наследие Второй мировой войны и принадлежность Курильских островов. Кроме того, он имел отрицательную позицию по украинскому конфликту, пишет она.
«Несмотря на публично выраженную скорбь, в России должны чувствовать, что они что-то выиграли от кончины Абэ», – заключила представитель СМИ.
8 июля в результате покушения был убит экс-премьер Японии Синдзо Абэ. Он умер в больнице от потери крови. Российский лидер Владимир Путин отправил телеграмму его супруге и матери, выразив свои соболезнования.