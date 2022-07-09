Автор Asia News обвинила Россию и Китай в «недостаточной скорби» из-за смерти Синдзо Абэ

Россия также имела претензии к политическим взглядам японца, считает Шимиа. При жизни Абэ призывал пересмотреть наследие Второй мировой войны и принадлежность Курильских островов. Кроме того, он имел отрицательную позицию по украинскому конфликту, пишет она.