Автопробег «Бессмертного полка» в Херсонской области объединил полсотни участников

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Акция «Бессмертный полк» впервые за несколько лет состоялась в Херсонской области, недавно освобожденной от националистических формирований Украины. Утром пешим шествием со штендерами и флагами в руках прошли сотни местных жителей. Присоединились к торжественному мероприятию и автолюбители.
Порядка пятидесяти автомобилей совершили автопробег по маршруту Берислав – Новая Каховка – Каховка, сообщают РИА Новости. Колонну, растянувшуюся на сотни метров, украшала военная символика, российские и советские флаги, а также портреты героев Великой Отечественной войны. Шествие проходило под песни военных лет.
Автопробег тепло встречали местные жители, многие из которых прикрепили к элементам одежды георгиевскую ленту – символ Победы российского народа над фашистскими захватчиками.
В акции «Бессмертный полк», приуроченной к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие миллионы людей по всему миру.