Автопробег «Бессмертного полка» в Херсонской области объединил полсотни участников

Акция «Бессмертный полк» впервые за несколько лет состоялась в Херсонской области, недавно освобожденной от националистических формирований Украины. Утром пешим шествием со штендерами и флагами в руках прошли сотни местных жителей. Присоединились к торжественному мероприятию и автолюбители.