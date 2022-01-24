Автомобильный эксперт Васильев дал советы по торможению в условиях гололеда

Водитель может использовать один из двух вариантов действий в случае торможения на скользкой дороге. Прежде всего речь идет о постепенном снижении скорости.

Иногда решение резко сбавить ход при управлении автомобилем является единственным верным. В случае экстренного торможения необходимо быстро переместить ногу с педали газа на тормоз. После этого важно тщательно ударить по ней, чтобы активировать систему АБС.

Система АБС обеспечивает достаточное замедление вне зависимости от навыков водителя, отметил автомобильный эксперт Егор Васильев в беседе с «Праймом».

«А для того чтобы удар по педали тормоза состоялся бьем по ней, за действуя в большей степени мышцы бедра, нежели мышцы голеностопа», — посоветовал эксперт.

Даже при активной работе системы АБС на торможении машиной все еще можно управлять. Это связано с тем, что колеса продолжают катиться и не блокируются полностью.

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