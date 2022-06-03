Автомобильная платформа Android Automotive получила «огромное» обновление

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Компания Google выпустила большое обновление для своей автомобильной платформы. Версия Android Automotive OS 12L стала доступна для автомобилей, использующих Android Automotive, включая Polestar 2 и Volvo XC40 Recharg.





Как отмечают обозреватели в сети, обновление Android Automotive OS 12L «огромно». Среди основных новшеств — быстрое управление. Производители могут добавлять выбранные настройки, например переключатели Bluetooth, строку состояния или другие элементы пользовательского интерфейса системы. Как отмечают разработчики, это позволит пользователям «безопасно изменять ключевые настройки во время вождения, не открывая приложение «Настройки».

В ОС была переработана система уведомлений — появились улучшенные сгруппированные уведомления. Также появилась поддержка поворотных контроллеров (ручка и окружающие кнопки на центральной консоли автомобиля) и исправлены некоторые ошибки.

Кроме того, разработчики улучшили повторное подключение Bluetooth-устройств, появились новые технические возможности для производителей автомобилей, и так далее. Полный список улучшений, исправлений и доработок довольно обширен.