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Автомобилистка получила травмы в массовой аварии на съезде с Восточного моста в Твери

Автомобилистка получила травмы в массовой аварии на съезде с Восточного моста в Твери
Федеральное агентство новостей

Жительница Твери спровоцировала ДТП с тремя машинами на съезде с Восточного моста. Авария произошла на спуске с переправы в сторону Заволжского района города, рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По информации полиции, 60-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz из-за сложных погодных условий не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Ford Ranger, которым управлял 52-летний мужчина.

После удара последняя иномарка столкнулась с машиной Renault Megane под управлением 46-летнего водителя. В результате пострадала виновница дорожного происшествия. Отмечается, что все участники аварии были трезвые.

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