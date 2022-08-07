Автомобилистка получила травмы в массовой аварии на съезде с Восточного моста в Твери

Жительница Твери спровоцировала ДТП с тремя машинами на съезде с Восточного моста. Авария произошла на спуске с переправы в сторону Заволжского района города, рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По информации полиции, 60-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz из-за сложных погодных условий не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в Ford Ranger, которым управлял 52-летний мужчина.
После удара последняя иномарка столкнулась с машиной Renault Megane под управлением 46-летнего водителя. В результате пострадала виновница дорожного происшествия. Отмечается, что все участники аварии были трезвые.