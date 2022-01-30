Автомобили устроили «кучу-малу» на КАД в Петербурге

Автомобили устроили «кучу-малу» на КАД в Петербурге Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Несколько автомобилей столкнулись на съезде с КАДа на востоке Санкт-Петербурга.

Очевидцы рассказали в групе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», что несколько автомобилей столкнулись на съезде с КАДа возле Мурино. ДТП случилось в месте, где дорога разветвляется на Народную улицу и проспект Большевиков.

Петербуржцы отмечают, что на КАДе очень скользко. На снимках также видно, что трасса присыпана снегом.

Ранее сообщалось, что порталом «Наш Санкт-Петербург» за сутки было зафиксировано более 300 жалоб на неубранный снег и пробки. С начала декабря жители города на Неве ежедневно отправляют жалобы на работу коммунальных служб, подконтрольных администрации Александра Беглова. Многочисленные сугробы на дорогах, заледенелые тротуары, глыбы льда на крышах стали причинами не одной аварии.

 
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