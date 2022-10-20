Автомобили Tesla получат автопилот к концу этого года, но регуляторы его пока не одобряют

Илон Маск сообщил, что автопилот для автомобилей Tesla не сможет получить одобрения регулирующих органов в этом году — пишет агентство Reuters. Маск рассказал, что в конце 2022 года владельцы автомобилей Tesla в Северной Америке получат обновлённую версию программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) — об этом он упоминал и ранее. И, хотя автомобили пока не готовы к тому, чтобы за рулём вообще никого не было, водителям редко придётся прикасаться к элементам управления. «Автомобиль сможет отвезти вас из дома на работу, в дом вашего друга, в продуктовый магазин, и вам не придётся прикасаться к рулю», — заявил Маск. «Однако, это отдельный вопрос, будет ли система одобрена регулирующими органами. На момент выпуска одобрения у неё ещё не будет», — добавил он.





Судя по всему, компания пока не может убедить власти в том, что её автомобили могут безопасно передвигаться сами, без помощи водителя. Маск сообщил, что в 2023 году планируется выпуск такого обновления FSD, которое покажет регуляторам, что автономный автомобиль намного безопаснее, чем водитель-человек. Вместе с тем с 2016 года американская Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) ведёт 38 специальных расследований аварий с участием автомобилей Tesla, в результате которых погибло 19 человек. Регулятор пытается выяснить, виновато ли в авариях именно программное обеспечение. Кроме того, на компанию Tesla поступали жалобы из-за некорректной рекламы системы автономного вождения. Так, Департамент транспортных средств Калифорнии нашёл вводящим в заблуждение использование в рекламе таких слов, как «автопилот» и «полностью автономное вождение».

На самом деле Full Self-Driving — это скорее система активной помощи водителю, которая позволяет автомобилю менять полосы движения и парковаться автономно. При этом автомобиль по-прежнему должен находиться под контролем человека. Для полностью автономного транспортного средства потребуется одобрение регулирующих органов, которое Tesla пока получить не удаётся. К слову, стоимость установки FSD на электрокары Tesla заметно выросла в этом году и теперь составляет 15 000 долларов.