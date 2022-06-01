Автомобилей в России осталось на пару месяцев. В основном этом Geely, Haval и Kia

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Несмотря на то, что в России сейчас работают только три завода (УАЗ, Haval и «Автотор»), запас новых автомобилей есть. Однако даже при текущем вялом спросе хватит его всего на несколько месяцев: новые авто на логистических складах могут закончиться уже к концу лета.





Как пишет источник, на крупнейших логистических терминалах Подмосковья сейчас находится около 30 тысяч собранных и готовых к отгрузке новых авто. Так, например, на одной из площадок, которой пользуется дилерский холдинг «Авилон» и логистическое подразделение Mercedes-Benz, очень много авто, но только не немецкой марки. Абсолютное большинство — кроссоверы Geely: больше всего Coolray, но есть и Atlas. По приблизительной оценке, речь идет как минимум о трех тысячах новых Geely, ждущих отгрузки дилерам.

Еще одна площадка занята новыми Kia калининградской сборки. Среди них есть Picanto, Soul, Stinger, Carnival, Seltos, Ceed и даже новые Sportage, цены на которые до сих пор не объявлены. Также очень комфортно в плане товарных запасов чувствует себя Haval. На парковке, рассчитанной примерно на 10 тысяч автомобилей, — «бескрайние ряды одинаковых кроссоверов Jolion», а по соседству с ними — более крупные кроссоверы Haval F7 и пикапы Great Wall Poer.

Европейских и американских машин на складах на сегодняшний день практически не осталось. Есть лишь пара десятков Skoda, несколько Audi, сотня-другая свежих Chevrolet Trailblazer и один Cadillac XT4.

В общем же вывод таков. Если хочется купить автомобиль американского или европейского бренда, то лучше не откладывать дело в долгий ящик, иначе потом придется выбирать из «корейцев» или «китайцев». Но не факт, что и те будут в наличии.