«Автомобилей с «автоматом» нет и не будет». В России вот-вот закончатся машины Lada с автоматической КПП

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Представители официальных дилерских центров «АвтоВАЗа» подтвердили, что в российских автосалонах почти не осталось новых машин Lada с автоматической коробкой передач.

В автосалонах Lada остались считанные единицы автомобилей с автоматическими коробками переключения передач, включая традиционные «автоматы», вариаторы Jatco, а также с фирменным вазовским роботом AMT, дополненным немецким актуаторами ZF.





Автомобилей с «автоматом» нет и не будет. Эта ситуация продлится год, а может и два. Уверен на 99%, что уже через пару месяцев вы вообще не найдете Lada с «автоматом».

Менеджер дилерского центра Lada в Тольятти

Сотрудник другого столичного автосалона подтвердил, что завод сейчас стоит, комплектующих нет «Потом на «АвтоВАЗе» будут производить те модели, на которые хватит деталей. Это Granta и Vesta в базовых комплектациях. С «автоматами» вообще беда, их не будет, там японские Jatco стоят».

Так что в обозримом будущем покупателям Lada придётся довольствоваться машинами c механической трансмиссией.