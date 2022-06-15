Новости0

Автомобиль Volkswagen Golf стал лидером по продажам на немецком рынке в мае

Автомобиль Volkswagen Golf стал лидером по продажам на немецком рынке в мае
Automedia/automedia-online.com/globallookpress

Автомобиль Volkswagen Golf оказался самой востребованной моделью в Германии по итогам мая. Журналисты выяснили, какие еще транспортные средства были популярны у немцев.

Volkswagen Golf стал лидером на рынке — его купили 6197 автолюбителей. При этом майский показатель оказался на 26,8% ниже, чем годом ранее.

Автомобиль в Германии можно приобрести минимум за 29 560 евро. Максимально оснащенная модификация обойдется в два раза дороже.

Как пишет NJcar, еще одним любимчиком у немцев оказался кроссовер Volkswagen T-Roc. Эту машину выбрали более 5,2 тысячи покупателей. Стоимость варьируется от 24,4 тысячи евро до 49,4 тысячи евро.

volkswagen volkswagen golf автомобили
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.