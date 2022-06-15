Автомобиль Volkswagen Golf стал лидером по продажам на немецком рынке в мае

Автомобиль Volkswagen Golf оказался самой востребованной моделью в Германии по итогам мая. Журналисты выяснили, какие еще транспортные средства были популярны у немцев.
Volkswagen Golf стал лидером на рынке — его купили 6197 автолюбителей. При этом майский показатель оказался на 26,8% ниже, чем годом ранее.
Автомобиль в Германии можно приобрести минимум за 29 560 евро. Максимально оснащенная модификация обойдется в два раза дороже.
Как пишет NJcar, еще одним любимчиком у немцев оказался кроссовер Volkswagen T-Roc. Эту машину выбрали более 5,2 тысячи покупателей. Стоимость варьируется от 24,4 тысячи евро до 49,4 тысячи евро.