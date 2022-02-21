Автомобиль влетел в проезжающую машину на перекрестке Петербургского шоссе

Автомобиль влетел в проезжающую машину на перекрестке Петербургского шоссе Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Серьезная авария произошла в городе Пушкин, где автомобиль на большой скорости врезался в другую машину. Подробнее об инциденте рассказали на канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» в Telegram.

На опубликованных кадрах видно, как один из автомобилей протаранил другой прямо на трассе. Удар оказался такой силы, что пострадавшая машина вылетела с дороги.

«ДТП в г. Пушкин, на перекрестке Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара», — написали в Telegram-канале.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Во всех обстоятельствах аварии предстоит разобраться уполномоченным органам.

В Северной столице значительно возросло количество автоаварий с приходом снежного сезона. Дороги оказались завалены снегом и покрыты наледью, в результате чего петербуржцы нередко получают серьезные травмы при ДТП. Местные жители неоднократно обращались к администрации Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым с призывом решить сложившуюся проблему, однако конкретных действий от властей до сих пор не последовало.

 
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