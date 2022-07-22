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Автомобиль скорой помощи перевернулся после аварии в Хабаровске

Автомобиль скорой помощи перевернулся после аварии в Хабаровске
Федеральное агентство новостей

Авария с участием машины скорой помощи произошла в Хабаровске. Спецавтомобиль медиков от удара перевернулся.

Машина врачей с работающими спецсигналами двигалась по встречной полосе. На перекрестке в бок врезалась иномарка. 

В салоне скорой находилась женщина и ее маленький ребенок. Малыш не пострадал, его мать сейчас проходит обследование. Ей уже диагностировали ушиб позвоночника. Кроме того, пострадал ехавший врач.

Серьезная авария недавно произошла на МКАД. Смертельные травмы получил один человек, двое пострадали, сообщило издание РИАМО

 

 

 

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