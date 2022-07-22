Автомобиль полиции опрокинулся при столкновении с экскаватором на перекрестке в Карелии

Инцидент произошел на перекрестке улиц Дзержинского и Карла Либкнехта. Машина правоохранителей врезалась в габаритное транспортное средство, после чего перевернулась. Стражи порядка выбрались из салона с помощью прохожих. Информация о пострадавших не поступала.