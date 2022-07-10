«Автомобиль Donda Foam. Концептуально, спроектировано, изготовлено в США. Аминь». Рэпер Канье Уэст анонсировал тачку, не требующую прокачки

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Известный американский рэпер (а также музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр и дизайнер, миллиардер в конце концов) решил открыть для себя новое направление – производство автомобилей. В одной из социальных сетей он опубликовал изображение перспективного средства передвижения под названием Donda Foam.





Изображение сопровождает подпись: «Автомобиль Donda Foam. Концептуально, спроектировано, изготовлено в США. Аминь».

На картинке – футуристический вездеход с разновеликими колесами и минимальными углами въезда и съезда. Чем-то он напоминает российские вездеходы «Шерп», а выглядит даже поинтереснее Tesla Cybertruck. К слову, можно не сомневаться, что речь идет об электромобиле: автомобиль на батарейке и с электродвигателем – самый простой способ стать автопроизводителем, не имея за плечами большого опыта разработки и производства в соответствующей отрасли.

Интересно, что создание автомобиля Кане Уэст доверил дизайнеру кроссовок Стивену Смиту: он назначен Уэстом главой Donda Industrial Design, которая, как сообщается, будет производить автомобили, а также мебель и многое другое. Смит — ветеран обувной индустрии, он начал свою карьеру дизайнером в New Balance в 1986 году, а затем сменил несколько компаний, таких как Adidas, Reebok, Fila и Nike.