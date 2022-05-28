Автоматический зонд «Луна-25» проходит последние испытания перед отправкой в космос

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По словам заведующего отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, автоматическая станция «Луна-25» с которой должна возобновиться отечественная лунная программа, проходит заключительные испытания.





«Сейчас проходят заключительные испытания в соответствии с графиком работ. Решение по запуску будет принято после завершения программы испытаний», – отметил Игорь Митрофанов.

В свою очередь источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что решение по срокам может быть принято в конце июня.

«Луна-25» должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Запуск миссии предварительно был запланирован на лето 2022 года. Выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что отправка миссии на Луну должна состояться до конца сентября. Цель проекта – отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.