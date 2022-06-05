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Автолюбителям рассказали о причинах недолговечности современных авто

Автолюбителям рассказали о причинах недолговечности современных авто
prt scr youtube.com/ АВТО ПЛЮС

Автоэксперты портала «Новые автомобили» высказались о состоянии современных транспортных средств. Они рассказали, почему многие модели не отличаются долговечностью. 

По словам специалистов, большинство концернов выпускают машины с так называемым запрограммированным старением. Происходит это из-за того, что продажа надежных авто экономически невыгодна.

Еще 40 лет назад большой ресурс машин был основным критерием качества продукции и репутации компаний. Но на сегодняшний день производители больше заинтересованы в увеличении объемов продаж. Для этого они намеренно закладывают в машины ограниченный ресурс эксплуатации силовых агрегатов.

Например, чтобы увеличить мощность и крутящий момент движка производители используют турбодвигатели. Для изготовления блоков цилиндров используют алюминий. В совокупности эти факторы приводят к перегреву двигателя, а это в дальнейшем сокращает срок его эксплуатации, сообщает портал NJcar.

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RusNewsToday24
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