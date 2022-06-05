Автолюбителям рассказали о причинах недолговечности современных авто

Еще 40 лет назад большой ресурс машин был основным критерием качества продукции и репутации компаний. Но на сегодняшний день производители больше заинтересованы в увеличении объемов продаж. Для этого они намеренно закладывают в машины ограниченный ресурс эксплуатации силовых агрегатов.