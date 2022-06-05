Автолюбителям рассказали о причинах недолговечности современных авто

Автоэксперты портала «Новые автомобили» высказались о состоянии современных транспортных средств. Они рассказали, почему многие модели не отличаются долговечностью.
По словам специалистов, большинство концернов выпускают машины с так называемым запрограммированным старением. Происходит это из-за того, что продажа надежных авто экономически невыгодна.
Еще 40 лет назад большой ресурс машин был основным критерием качества продукции и репутации компаний. Но на сегодняшний день производители больше заинтересованы в увеличении объемов продаж. Для этого они намеренно закладывают в машины ограниченный ресурс эксплуатации силовых агрегатов.
Например, чтобы увеличить мощность и крутящий момент движка производители используют турбодвигатели. Для изготовления блоков цилиндров используют алюминий. В совокупности эти факторы приводят к перегреву двигателя, а это в дальнейшем сокращает срок его эксплуатации, сообщает портал NJcar.