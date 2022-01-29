Автоледи госпитализировали после аварии в Приморском районе Петербурга

Автоледи госпитализировали после аварии в Приморском районе Петербурга Новости
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Серьезная авария произошла на пересечении улиц Маршала Новикова и Парашютной в Приморском районе Петербурга 29 января. Об этом сообщили очевидцы в группе «Деловой Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, столкнулись два легковых автомобиля. Renault Logan получил серьезные повреждения. Женщину-водителя госпитализировали, однако неизвестно, за рулем какой иномарки она была.

«Звук был жуткий, мимо проезжал патруль полицейский, и они остановились оказать помощь», — написали очевидцы.

Все причины и обстоятельства ДТП уточняются. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

Количество ДТП в Петербурге с начала зимнего периода значительно увеличилось вследствие недобросовестной работы коммунальных служб по уборке снега и наледи с дорог города. Однако Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым отказывается признавать проблемы, заявляя, что ситуация находится под контролем.

 
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