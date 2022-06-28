Автоэксперты указали на преимущества рамных внедорожников

Несмотря на сокращение количества моделей рамных внедорожников, они все равно продолжают пользоваться спросом у покупателей. Специалисты назвали главное преимущество этого класса.
Рамная конструкция позволяет существенно увеличить грузоподъемность, а также увеличить ходы подвески. Кроме того, внедорожники этого класса отличаются повышенной проходимостью на бездорожье.
Также считается, что именно рамные внедорожники намного проще восстанавливать после ДТП. Плюс они идеально подходят для буксировки и эксплуатации в сложных условиях, передает NJcar.