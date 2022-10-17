Автоэксперты посоветовали россиянам приобретать машины с маленьким пробегом

При покупке авто россиянам советуют обращать внимание на простые транспортные средства, без автоматических коробок передач и вариаторов. При этом стоит приобретать проверенные временем японские и корейские модели с маленьким пробегом, уверены эксперты. Если автомобилю нужна будет починка, проблем с наличием запчастей и ремонтом не будет.