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Автоэксперты посоветовали россиянам приобретать машины с маленьким пробегом

Автоэксперты посоветовали россиянам приобретать машины с маленьким пробегом
Global Look Press | Matt Cetti-Roberts

Дорогостоящие автомобили сложно содержать в условиях кризиса из-за дефицита деталей. В связи с этим эксперты перечислили несколько моделей транспортных средств, которые выгоднее приобрести.

При покупке авто россиянам советуют обращать внимание на простые транспортные средства, без автоматических коробок передач и вариаторов. При этом стоит приобретать проверенные временем японские и корейские модели с маленьким пробегом, уверены эксперты. Если автомобилю нужна будет починка, проблем с наличием запчастей и ремонтом не будет.

Самым бюджетным вариантом для жителей России стала LADA. Стоимость обслуживания автомобилей компании является самой низкой в стране, несмотря на относительную ненадежность. Из иномарок NJcar рекомендует модели Toyota, а также Kia Rio и Hyundai Solaris.

lada toyota автомобили кризис
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