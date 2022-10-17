Автоэксперты посоветовали россиянам приобретать машины с маленьким пробегом

Дорогостоящие автомобили сложно содержать в условиях кризиса из-за дефицита деталей. В связи с этим эксперты перечислили несколько моделей транспортных средств, которые выгоднее приобрести.
При покупке авто россиянам советуют обращать внимание на простые транспортные средства, без автоматических коробок передач и вариаторов. При этом стоит приобретать проверенные временем японские и корейские модели с маленьким пробегом, уверены эксперты. Если автомобилю нужна будет починка, проблем с наличием запчастей и ремонтом не будет.
Самым бюджетным вариантом для жителей России стала LADA. Стоимость обслуживания автомобилей компании является самой низкой в стране, несмотря на относительную ненадежность. Из иномарок NJcar рекомендует модели Toyota, а также Kia Rio и Hyundai Solaris.