Автоэксперт Васильев перечислил требующие проверки перед путешествием компоненты машины

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Водителям необходимо тщательно проверить транспортное средство перед длительным путешествием, поскольку в дороге отремонтировать его будет проблематично. На какие моменты следует обратить внимание, рассказал автоэксперт Егор Васильев.
Так, он посоветовал проверить подвеску на предмет отсутствия люфтов в ступичных подшипниках. По словам Васильева, если их можно отрегулировать, лучше заняться этим заблаговременно. Помимо этого, важно удостовериться в исправности тормозов, передает «Прайм».
«И если автомобиль замедляется неэффективно или неравномерно, то “отправляйтесь на сервис”», — добавил автоэксперт.
Также необходимо проверить, чтобы мотор машины имел достаточное количеством масла. Система охлаждения двигателя должна быть заполнена антифризом, а расширительный бачок усилителя тормозов — тормозной жидкостью.