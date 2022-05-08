Автоэксперт Васильев перечислил требующие проверки перед путешествием компоненты машины

Так, он посоветовал проверить подвеску на предмет отсутствия люфтов в ступичных подшипниках. По словам Васильева, если их можно отрегулировать, лучше заняться этим заблаговременно. Помимо этого, важно удостовериться в исправности тормозов, передает «Прайм».