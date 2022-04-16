Автоэксперт Васильев объяснил, как выбрать надежный китайский автомобиль

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Китайская
автопромышленность продвинулась с точки зрения качества. Об этом заявил
автомобильный эксперт Егор Васильев.
В интервью для агентства «Прайм» он отметил, что сегодня автопром из КНР — это не локальное явление, а массовые продажи и производство. Китайские бренды переманивают лучших европейских сотрудников и имеют доступ к современным технологиям.
«Одним из критериев выбора конкретной модели должен быть доступный
и качественный сервис. А с этим у китайских автопроизводителей
на территории России проблем уже нет», — считает специалист.
Он добавил, что наиболее надежными автомобилями из Китая являются самые
последние модели. У них есть большой набор опций.
Ранее эксперт Станислав Пушевский заявил, что автомобили
иранского производства после возвращения на рынок России будут пользоваться
большим спросом. Он отметил, что РФ уже начала подготовку для этого
процесса.