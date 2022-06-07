Автоэксперт Шапарин назвал четыре правила, как подготовить автомобиль к поездке на отдых

С приходом лета актуальным вопросом для многих россиян становится поездка на отдых. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как подготовить свое авто к путешествию, чтобы поездка была действительно в радость.
Как рассказал эксперт, ключевым советом станет все, что связанно с охлаждающей системой.
«Необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, если она не менялась больше двух-трех лет, то лучше ее поменять. При этом не нужно покупать самую дешевую, потому что она с высокой степенью вероятности может оказаться фальсификатом и использовать метанол, например, такие жидкости на рынке до сих пор есть», — первым делом отметил Антон Шапарин.
Также не стоит забывать проверять масло, если его уровень становится ниже, необходимо доливать.
«Масло нужно менять как минимум раз в год или раз в тысяч семь, потому что это также ключевая история для отвода тепла от двигателя», — рассказал собеседник.
Третье правило — это радиатор, его нужно проверить и помыть, в случае если в этом сезоне еще этого не делали.
«Лучше использовать мойку со снятием, при этом нельзя пользоваться мойками высокого давления. Лучше мыть паром, так как это качественно влияет на его эффективность работы, это ключевые правила», — добавил эксперт.
Четвертое правило связано с комфортом, поэтому необходимо посмотреть кондиционер, заправить его при необходимости вместе с маслом, которое предписано для данной марки и модели кондиционера.
Кроме того, лучше не ездить с маленьким количеством топлива в бензобаке, потому что в этом случае нагревается топливный насос.
Не редки случаи, когда в дороге рвутся ремни, а до ближайшего сервиса не близко.
«Ремни это плановая история, у них есть определенный пробег, который они выживают, тысяч 60, после этого лучше менять. Можно посмотреть на наличие на нем микротрещинок, их видно невооруженным глазом и, если они есть, то ремень лучше поменять», — подытожил эксперт.
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