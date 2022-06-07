Автоэксперт Шапарин назвал четыре правила, как подготовить автомобиль к поездке на отдых

«Необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости, если она не менялась больше двух-трех лет, то лучше ее поменять. При этом не нужно покупать самую дешевую, потому что она с высокой степенью вероятности может оказаться фальсификатом и использовать метанол, например, такие жидкости на рынке до сих пор есть», — первым делом отметил Антон Шапарин.