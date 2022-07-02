Автоэксперт Серов высказался о новых проблемах транспортной реформы в Санкт-Петербурге

«Во-первых, если стоимость топлива не будет компенсироваться перевозчикам, они вовсе могут отказаться выводить автопарк на маршруты. Во-вторых, если в Смольном решат сократить количество рейсов и оставить ровно столько, сколько они смогут “потянуть”, это явно не понравится петербуржцам», — объяснил автоэксперт в разговоре с изданием «Экономика сегодня».