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Автоэксперт Серов высказался о новых проблемах транспортной реформы в Санкт-Петербурге

Автоэксперт Серов высказался о новых проблемах транспортной реформы в Санкт-Петербурге
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Автоэксперт Дмитрий Серов высказался о транспортной реформе в Санкт-Петербурге. Он заявил, что в будущем она может принести новые проблемы.

Современные автобусы, которые были введены Смольным в рамках реформы, заправляются сжиженным газом. Однако цены на СВГ начали стремительно расти. По словам Серова, в Северной столице может сократиться число рейсов общественного транспорта.

Также он спрогнозировал отказ автопарков от вывода автобусов на маршруты. Эксперт отметил, что это произойдет в том случае, если вопрос со сжиженным газом не будет решен администрацией Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым.

«Во-первых, если стоимость топлива не будет компенсироваться перевозчикам, они вовсе могут отказаться выводить автопарк на маршруты. Во-вторых, если в Смольном решат сократить количество рейсов и оставить ровно столько, сколько они смогут “потянуть”, это явно не понравится петербуржцам», — объяснил автоэксперт в разговоре с изданием «Экономика сегодня».

Транспортная реформа вызывает у многих жителей Северной столицы волну возмущения. Петербуржцы жалуются на очереди к автобусам из-за сокращения числа транспорта на маршрутах, а также на проблемы с оплатой проезда и духоту летом.

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