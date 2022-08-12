Автоэксперт Моржаретто оценил наказания для шумных мотоциклистов

Известный автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал законопроект о повышении размера штрафа за шум от мотоциклов.
По мнению Моржаретто, предложение повысить штраф до 100 тысяч рублей с конфискацией мотоцикла до установки нормального глушителя лишь усложнит действующий Кодекс об административных правонарушениях, в котором и так полно неадекватных наказаний. Достаточно сравнить предлагаемый штраф за глушитель в 100 тысяч рублей с одной тысячей рублей за за опасный проезд на красный свет, сообщает «Радио 1».
К тому же, как напомнил Моржаретто, у сотрудников ГИБДД и сейчас имеются все полномочия и возможности для пресечения езды на излишне шумном мотоцикле и оштрафовать его водителя, а также отправить мотоцикл на штрафстоянку. Просто инспекторы это не делают, так как их на улицах очень мало. Делу помогли бы регулярные рейды и реальная работа ГИБДД на дорогах.