Автоэксперт Колодочкин: регулярное использование плохого бензина может привести к поломке

«Если, допустим, заливается низкооктановый бензин и вы прослушиваете возникновение детонации, то можете мотор загубить, понадобится капремонт. Это самое плохое, что может быть. Детонация — вредный процесс, если вы поставите цель специально загубить мотор, вы его загубите», — передает «Вечерняя Москва» слова Колодочкина.