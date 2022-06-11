Автоэксперт Колодочкин: регулярное использование плохого бензина может привести к поломке

Эксперт Михаил Колодочкин рассказал о последствиях использования некачественного бензина для автомобиля.
По словам автоэксперта, сомнительное топливо может сказаться на работе транспортного средства. Кроме того, такой бензин может привести к необходимости капитального ремонта автомобиля.
«Если, допустим, заливается низкооктановый бензин и вы прослушиваете возникновение детонации, то можете мотор загубить, понадобится капремонт. Это самое плохое, что может быть. Детонация — вредный процесс, если вы поставите цель специально загубить мотор, вы его загубите», — передает «Вечерняя Москва» слова Колодочкина.
Эксперт отметил, что машина сама «сообщит» о некачественном бензине. Так, автомобиль будет дергаться и неадекватно отзываться на акселератор.