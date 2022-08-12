Автоэксперт Кадаков назвал идеальную модель Lada для создания электрокара

Совсем недавно в Ижевске показывали электрическую платформу Largus. По мнению специалиста, если и делать электромобиль, то не на базе Granta, а на базе Largus. Кадаков объяснил, что батарея, которую планируют поставить, весит очень много, поэтому грузоподъемность Granta упадет. В этом смысле Largus подходит куда лучше: у него длинная база, есть место для размещения батарей. При этом электрокар на основе этой модели не потеряет грузоподъемность.