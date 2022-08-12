Автоэксперт Кадаков назвал идеальную модель Lada для создания электрокара

Lada Granta в ближайшее время может стать достойным конкурентом Tesla и занять свое место на мировом рынке. Новосибирский инженер Андрей Братеньков заявил о готовности заменять автомобилям «начинку» на электронную. Насколько реально увидеть в скором времени на российских дорогах серийный электрокар на платформе Lada Granta, а также какая модель будет идеальной для отечественного электромобиля, в беседе с «Народными Новостями» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
По словам автоэксперта, большинство подобных разработок не имеет отношения к серии. Все это теория конструкторов, энтузиастов. При этом электрокар, который они построили, пока не имеет отношения к серийному производству, поскольку там царят свои законы. Сейчас проект, грубо говоря, вилами по воде писан — интересно, но не более того.
«Могу сказать без расчетов, что электромобиль на базе Granta или Largus будет стоить 3 миллиона рублей, это понимает каждый специалист. Вопрос в другом: где взять необходимые комплектующие? Кто их будет производить, поставлять? Каждый блок – отдельная работа, сертификация, контроль, испытания и так далее. Цена также зависит от объемов выпуска, которые невозможно предугадать в конструкторском бюро», — пояснил Кадаков.
Совсем недавно в Ижевске показывали электрическую платформу Largus. По мнению специалиста, если и делать электромобиль, то не на базе Granta, а на базе Largus. Кадаков объяснил, что батарея, которую планируют поставить, весит очень много, поэтому грузоподъемность Granta упадет. В этом смысле Largus подходит куда лучше: у него длинная база, есть место для размещения батарей. При этом электрокар на основе этой модели не потеряет грузоподъемность.
«Я считаю, что Largus – идеальный вариант и как доставочный автомобиль, и как машина с электроприводом. Он остается вместительным, грузоподъемным, а запас хода может быть от 250 до 400 км в зависимости от версии. Доставочным конторам такого пробега будет достаточно», — подытожил Кадаков.
При этом в ближайшие время, по мнению автоэксперта, проблемы, которые существуют в автомобильной промышленности, не решатся. То есть понадобится около двух лет, чтобы наладить выпуск компонентов, необходимых для электрокара. Пока же значительная часть будет закупаться за рубежом. Поэтому цены будут зависеть от конкретного поставщика, объемов и прочего.
«Сейчас на электромобили отечественного производства можно получить субсидию в 920 тысяч рублей. Поэтому, если Largus выйдет по цене около 3 миллионов, то с субсидией он будет уже порядка 2 миллионов. Субсидии выделяются траншами. Выбрали – все, ее больше нет. Это разовые вещи», — рассказал Кадаков.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов перечислил основания для изъятия автомобилей у их владельцев.