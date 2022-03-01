Автоэксперт Баканов перечислил пять гаджетов, которые должны быть в машине каждого водителя

Для того, чтобы упростить жизнь водителей изобретено множество автомобильных гаджетов. Автоэксперт Петр Баканов рассказал «Народным Новостям» о самых полезных устройствах, которые должны быть в машине каждого автомобилиста.

Наиболее полезной вещью, которую стоит приобрести для своего автомобиля, является видеорегистратор, уверен Баканов. По его словам, гаджет может очень выручить в различных ситуациях.

«Чем видеорегистратор будет совершенней, тем лучше. Например, те видеорегистраторы, в которых есть GPS, дата и другие данные, принимаются, как серьезные и весомые доказательства для страховых компаний и для оформлений даже достаточно дорогостоящих ДТП», — рассказал автоэкперт.

Вторым важным прибором в автомобиле является компрессор, отметил Баканов. По словам эксперта, он поможет быстро накачать колесо в случае необходимости.

«Третья вещь, которую я бы посоветовал положить в машину из электроники — это зарядно-пусковое устройство. Это большой powerbank, который способен дать высокий пусковой ток и может помочь при разряженной аккумуляторной батарее запустить двигатель», —объяснил Баканов.

Всегда в машине должен находиться набор автомобилиста, в котором содержится все необходимое на случай ДТП, подчеркнул специалист. Помимо этого, в автомобиле должны быть аптечка, исправный огнетушитель и трос.

«Лопату, хотя бы саперного типа нужно иметь. Она действительно может помочь как-то откопать машину, если вы застрянете. Есть наборы, где лопата превращается в небольшой топорик, он же ножик, который не занимает много места, но может быть очень универсальным, полезным в совершенно различных условиях», — подчеркнул Баканов.

Ранее «Народные Новости» писали, что автоэксперт рассказал о новой схеме мошенничества на дорогах.

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