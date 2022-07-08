Автоэксперт Архиреев заявил о больших расходах на содержание новых автобусов в Петербурге

Новые пассажирские автобусы, которые власти Санкт-Петербурга закупили для города в рамках транспортной реформы, нуждаются в постоянном ремонте, предупредил автоэксперт Виталий Архиреев.
Жители Северной столицы начали бояться ездить в новых лазурных автобусах после ряда инцидентов с их участием. Эта проблема может только усугубиться из-за дефицита запчастей и подорожания расходных материалов на фоне санкций, передает издание «Слово и Дело».
«Траты на обслуживание, сервис этих автобусов, поддержание их в рабочем состоянии — траты тоже будут существенными. Соответственно, по обслуживанию, по деталям, я считаю, что обслуживающие организации столкнутся с рядом трудностей в ближайшее время», — отметил автоэксперт.
Он добавил совсем небольшую ходимость новых автобусов, которая составляет порядка 150 тысяч километров. После достижения такого пробега транспортное средство будет считаться старым. Однако размеры Санкт-Петербурга и длина маршрутов, которые автобусы ежедневно проходят по нескольку раз, быстро выведут их из строя.