Автоэксперт Архиреев заявил о больших расходах на содержание новых автобусов в Петербурге

«Траты на обслуживание, сервис этих автобусов, поддержание их в рабочем состоянии — траты тоже будут существенными. Соответственно, по обслуживанию, по деталям, я считаю, что обслуживающие организации столкнутся с рядом трудностей в ближайшее время», — отметил автоэксперт.