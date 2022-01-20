Автобус с пассажирами перевернулся в Калининградской области

Рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся в Калининградской области. В результате аварии четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на 34-м километре автомобильной дороги Зеленоградск — Приморск. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление, не учтя погодные условия, из-за чего автобус съехал с дороги и опрокинулся. Всего в салоне находилось 15 человек.

В правоохранительных органах сообщили, что свою роль в аварии сыграла наледь на дороге. Полицейские собираются составить протокол о некачественном обслуживании трассы.

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