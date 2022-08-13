Автобус обстреляли рядом со Стеной Плача в Иерусалиме

Автобус обстреляли рядом со Стеной Плача в Старом городе Иерусалима. В результате атаки семь человек получили серьезные ранения. Об этом рассказало издание Times of Isrrael со ссылкой на врачей.
Израильские вооруженные силы в начале августа начали миссию «Рассвет». Эта операция направлена против группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Армия наносила удары по целям на этой территории.
В израильском тылу было введено чрезвычайное положение. Вечером 7 августа сообщалось о том, что стороны решили договориться о перемирии.
Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид подвел итоги миссии «Расcвет». По его словам, все цели операции были достигнуты, передает телеканал «360».