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Автобус насмерть сбил школьницу в поселке Развилка под Москвой

Автобус насмерть сбил школьницу в поселке Развилка под Москвой
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ленинском городском округе Московской области. Общественный транспорт насмерть сбил 11-летнюю девочку в поселке Развилка, пишет РЕН ТВ. 

Школьница скончалась на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья устанавливают все обстоятельства и детали ДТП. 

Ранее стало известно, что автобус с российской музыкальной группой «Земляне» попал в ДТП после концерта в Херсоне. Водитель транспортного средства едва не столкнулся с фурой, успев съехать в кювет, сообщал «Царьград».

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