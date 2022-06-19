Автобус насмерть сбил школьницу в поселке Развилка под Москвой

Смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ленинском городском округе Московской области. Общественный транспорт насмерть сбил 11-летнюю девочку в поселке Развилка, пишет РЕН ТВ.
Школьница скончалась на месте происшествия до приезда врачей скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов Подмосковья устанавливают все обстоятельства и детали ДТП.
Ранее стало известно, что автобус с российской музыкальной группой «Земляне» попал в ДТП после концерта в Херсоне. Водитель транспортного средства едва не столкнулся с фурой, успев съехать в кювет, сообщал «Царьград».