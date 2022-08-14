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Австрийцы обрушились с критикой на Зеленского из-за ДТП с участием украинских дипломатов

Австрийцы обрушились с критикой на Зеленского из-за ДТП с участием украинских дипломатов
globallookpress/Volodymyr Zelensky

Австрийские читатели издания Kronen Zeitung подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского после инцидента с его подчиненными в Вене.

По информации журналистов, в автомобиль туристов из Германии врезалась машина, после чего виновник скрылся с места преступления. По некоторым данным, нарушителями оказались пьяные сотрудники украинского посольства.

«Дипломаты в своем поведении ориентируются на их великого Зеленского», — написал юзер под ником Schmalz.

Комментатор Noir1411 отметил, что на Украине много подобных чиновников. Они устраивают вечеринки, пока Зеленский отправляет мирных граждан на смерть.

«Украинские посольства нужно перенести высоко в Альпы, чтобы они не причиняли столько вреда», — заключили пользователи Сети.

Ранее сообщалось, что читатели NYP из США раскритиковали Зеленского за призыв к Китаю выступить против России.

австрия вена Зеленский посольство Украина
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