Австрийские читатели издания Kronen Zeitung подвергли критике президента Украины Владимира Зеленского после инцидента с его подчиненными в Вене.
По информации журналистов, в автомобиль туристов из Германии врезалась машина, после чего виновник скрылся с места преступления. По некоторым данным, нарушителями оказались пьяные сотрудники украинского посольства.
«Дипломаты в своем поведении ориентируются на их великого Зеленского», — написал юзер под ником Schmalz.
Комментатор Noir1411 отметил, что на Украине много подобных чиновников. Они устраивают вечеринки, пока Зеленский отправляет мирных граждан на смерть.
«Украинские посольства нужно перенести высоко в Альпы, чтобы они не причиняли столько вреда», — заключили пользователи Сети.
Ранее сообщалось, что читатели NYP из США раскритиковали Зеленского за призыв к Китаю выступить против России.