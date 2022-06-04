Австрийский стратег Райснер назвал три компонента успеха ВС России в Донбассе

Россия применяет разнообразную тактику, использует новейшие виды вооружений и грамотно пользуется превосходством в воздухе, поэтому имеет большое преимущество над ВСУ в Донбассе, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, передает РИА Новости со ссылкой на Welt.
Военные успехи России в Донбассе, считает австриец, можно разложить на три компонента. Первый — умелая тактика. Так, ночью в основном атакует пехота, которую прикрывает бронетехника. Днем же в дело вступает артиллерия. Эта стратегия привела к тому, что Вооруженные силы Украины очень устали от регулярного стресса, жалуются на нехватку вооружений, отметил Райснер.
Второй козырь России в Донбассе, подчеркнули в минобороны Австрии, использование оперативно-тактических комплексов «Искандер». Это высокоточное оружие высокой мощности и дальности поражения.
«Они (ракеты — Прим. ред.) пролетают расстояния до 500 километров и уничтожают склады вооружения, топлива, а также казармы и украинскую командную структуру. Удары наносятся исключительно опустошительные», — констатировал европейский стратег.
Третий секрет успеха РФ — военная авиация, которая дает Москве неоспоримое господство в воздухе. Российские ВКС избрали такую тактику, что практически не несут потерь, успешно выполняя боевые задачи.
«Тактика такова: русские самолеты или вертолеты летят низко над землей и возникают над целью совершенно неожиданно, поэтому украинские военные замечают их слишком поздно», — пояснил Райснер.
Именно благодаря совокупности этих компонентов, считает австриец, Россия выигрывает «битву за Донбасс».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.