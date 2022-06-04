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Австрийский стратег Райснер назвал три компонента успеха ВС России в Донбассе

Австрийский стратег Райснер назвал три компонента успеха ВС России в Донбассе
globallookpress.com/MOD Russia

Россия применяет разнообразную тактику, использует новейшие виды вооружений и грамотно пользуется превосходством в воздухе, поэтому имеет большое преимущество над ВСУ в Донбассе, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, передает РИА Новости со ссылкой на Welt.

Военные успехи России в Донбассе, считает австриец, можно разложить на три компонента. Первый — умелая тактика. Так, ночью в основном атакует пехота, которую прикрывает бронетехника. Днем же в дело вступает артиллерия. Эта стратегия привела к тому, что Вооруженные силы Украины очень устали от регулярного стресса, жалуются на нехватку вооружений, отметил Райснер.

globallookpress.com/MOD Russia
globallookpress.com/MOD Russia

Второй козырь России в Донбассе, подчеркнули в минобороны Австрии, использование оперативно-тактических комплексов «Искандер». Это высокоточное оружие высокой мощности и дальности поражения.

«Они (ракеты — Прим. ред.) пролетают расстояния до 500 километров и уничтожают склады вооружения, топлива, а также казармы и украинскую командную структуру. Удары наносятся исключительно опустошительные», — констатировал европейский стратег.

Федеральное агентство новостей Степан Яцко
Федеральное агентство новостей Степан Яцко

Третий секрет успеха РФ — военная авиация, которая дает Москве неоспоримое господство в воздухе. Российские ВКС избрали такую тактику, что практически не несут потерь, успешно выполняя боевые задачи.

«Тактика такова: русские самолеты или вертолеты летят низко над землей и возникают над целью совершенно неожиданно, поэтому украинские военные замечают их слишком поздно», — пояснил Райснер.

Именно благодаря совокупности этих компонентов, считает австриец, Россия выигрывает «битву за Донбасс».

Федеральное агентство новостей Степан Яцко
Федеральное агентство новостей Степан Яцко

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.

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