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Австрийский полковник указал на роковой просчет Запада в поставках оружия на Украину

Австрийский полковник указал на роковой просчет Запада в поставках оружия на Украину
globallookpress/Senior Airman Faith Schaefer

Запад начал слишком поздно осуществлять поставки вооружения на Украину, что стало его роковым просчетом. Такое мнение выразил военный стратег минобороны Австрии полковник Маркус Райснер в беседе с Welt.

Теперь вооружение не может попасть на линию фронта, отметил он. Кроме того, грузовики являются легкой мишенью, что позволяет отправлять лишь небольшие партии и со значительным опозданием.

«Тяжелое вооружение, такое как самоходные артиллерийские установки PzH 2000, а также танки и БМП не могут туда попасть или их удается доставить лишь малыми партиями», — объяснил Райснер.

Кроме того, часть дорог уже контролируются российскими войсками, добавил он. Это также влияет на возможности транспортировки, усложняя соответствующие процессы.

Запад поставки вооружения просчет Украина
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