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Австрийский политик призвал депортировать украинцев, избивших таксистов у отеля в Вене

Австрийский политик призвал депортировать украинцев, избивших таксистов у отеля в Вене
pixabay.com

Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп заявил, что украинцев, устроивших массовую драку в Вене, нужно депортировать из страны. 

«Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене», — говорится в публикации политика в Twitter.

Предполагаемых участников инцидента он назвал «преступниками-дезертирами», отметив, что им следует «убираться из Австрии».

Ранее в местных СМИ появилась видеозапись, на которой группа мужчин жестоко избивает двух водителей такси возле отеля в центре Вены. Полиция разыскивает подозреваемого — гражданина Украины.

Ранее жительница Италии рассказала, что украинская беженка бросается на нее на улице, обзывает проституткой и включает гимн своей страны, сообщал телеканал «360».

австрия драка украинцы
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