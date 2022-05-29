Австрийский политик призвал депортировать украинцев, избивших таксистов у отеля в Вене

Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп заявил, что украинцев, устроивших массовую драку в Вене, нужно депортировать из страны.
«Вместо того чтобы сражаться за свою страну, украинские мужчины избивают таксистов перед роскошными отелями в Вене», — говорится в публикации политика в Twitter.
Предполагаемых участников инцидента он назвал «преступниками-дезертирами», отметив, что им следует «убираться из Австрии».
Ранее в местных СМИ появилась видеозапись, на которой группа мужчин жестоко избивает двух водителей такси возле отеля в центре Вены. Полиция разыскивает подозреваемого — гражданина Украины.
Ранее жительница Италии рассказала, что украинская беженка бросается на нее на улице, обзывает проституткой и включает гимн своей страны, сообщал телеканал «360».