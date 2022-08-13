Австрийская полиция устроила погоню по Вене за пьяными украинскими дипломатами

Украинские дипломаты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утроили ДТП в Вене и попытались скрыться, однако не смогли уйти от погони полиции, передает Pravda.ru со ссылкой на местное издание Kronen Zeitung.
Инцидент произошел утром в пятницу, 12 августа. Автомобиль под управлением некого мужчины выехал на встречную полосу и врезался в другую машину в самом центре Вены. Услышав сирены полиции, в машине нарушителей сменился водитель — за руль сел пассажир, — и виновники ДТП попытались скрыться.
После непродолжительной погони нарушители все-таки остановились и сдались полицейским. Как уточняет Kronen Zeitung, ссылаясь на собственные источники, в машине находились трое мужчин, работающие в венском посольстве Украины.
Водитель отказался проходить тест на алкоголь, однако пассажир, который, как утверждают свидетели ДТП, изначально был за рулем, все-таки «подул в трубочку». Тест показал, что он пьян.
Теперь, пишет автор материала, украинцев может спасти только дипломатический иммунитет. Если посольство признает в нарушителях своих сотрудников, они, вероятно, сумеют избежать строго наказания.