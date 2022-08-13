Австрийская полиция устроила погоню по Вене за пьяными украинскими дипломатами

Инцидент произошел утром в пятницу, 12 августа. Автомобиль под управлением некого мужчины выехал на встречную полосу и врезался в другую машину в самом центре Вены. Услышав сирены полиции, в машине нарушителей сменился водитель — за руль сел пассажир, — и виновники ДТП попытались скрыться.