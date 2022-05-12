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    Австрия угрожает «Газпрому» отъемом имущества

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Австрия угрожает «Газпрому» отъемом имущества

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    globallookpress/Stefan Sauer

    Власти Австрии угрожают российской компании «Газпром» принудительной конфискацией имущества. Об этом пишет портал Kronen Zeitung.

    Такую угрозу выдвинул канцлер Австрии Карл Нехаммер. У российской госкорпорации отнимут газовые хранилища в том случае, если РФ не будет наполнять их голубым топливом, передает URA.RU

    «Мы будем внимательно следить за ситуацией, и если российский “Газпром” не заполнит наше самое большое хранилище, то мы его у них заберем и передадим другим поставщикам», — сказал Нехаммер.

    Речь, в частности, идет о газохранилище «Хайдах». Издание отмечает, что оно является крупнейшим объектом по содержанию топлива в стране.

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