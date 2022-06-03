Австрия подготовила условия для изъятия газохранилища у «Газпрома»

Вена подготовила юридические условия, чтобы изъять у российской компании «Газпром» газохранилище, расположенное на территории Австрии, заявил канцлер Карл Нехаммер, передают австрийские СМИ.
Напомним, в конце мая Карл Нехаммер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе вопрос разминирования портов.
Путин проинформировал канцлера Австрии о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. Кроме того, российский лидер указал на саботаж Киевом процесса мирных переговоров.
Российский лидер подчеркнул, что Москва по-прежнему намерена соблюдать все контрактные обязательства, касающиеся поставок газа в Австрию.