Австрия отказала Зеленскому в выступлении перед местными парламентариями

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить
перед членами австрийского парламента, заявили в государственном органе.
Парламентарии подчеркнули, что Австрия придерживается
нейтральной позиции на фоне сложившегося кризиса. В связи с этим крайне
однобокое выступление украинского лидера не будет выглядеть уместным.
Ранее стало известно, что Зеленский может выступить на
церемонии вручения «Оскаров», которая проходит в американском Лос-Анджелесе.
Организаторы мероприятия пока не подтвердили данные о возможной трансляции речи
украинского лидера.
загрузка...