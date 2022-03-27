Австрия отказала Зеленскому в выступлении перед местными парламентариями

Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет выступить
перед членами австрийского парламента, заявили в государственном органе.

Парламентарии подчеркнули, что Австрия придерживается
нейтральной позиции на фоне сложившегося кризиса. В связи с этим крайне
однобокое выступление украинского лидера не будет выглядеть уместным.

Ранее стало известно, что Зеленский может выступить на
церемонии вручения «Оскаров», которая проходит в американском Лос-Анджелесе.
Организаторы мероприятия пока не подтвердили данные о возможной трансляции речи
украинского лидера.

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