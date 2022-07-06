Австралийский теннисист Кирьос пробился в полуфинал Уимблдона

Ник Кирьос 6 июля впервые в карьере вышел в 1/2 финала турнира серии «Большого шлема». В четвертьфинале Уимблдона австралиец обыграл Кристьяна Гарина из Чили. Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 11 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу 40-й ракетки мира, пишет RT. Соперник Кирьоса по полуфиналу Уимблдона определится позже.