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Австралийский теннисист Кирьос пробился в полуфинал Уимблдона

Австралийский теннисист Кирьос пробился в полуфинал Уимблдона
IMAGO/THOMASREINER.PROO/Global Look Press

Австралиец Ник Кирьос стал полуфиналистом Уимблдонского турнира, который продолжается в Лондоне. 

Ник Кирьос 6 июля впервые в карьере вышел в 1/2 финала турнира серии «Большого шлема». В четвертьфинале Уимблдона австралиец обыграл Кристьяна Гарина из Чили. Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 11 минут, завершилась со счетом 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) в пользу 40-й ракетки мира, пишет RT. Соперник Кирьоса по полуфиналу Уимблдона определится позже.

Турнир «Большого шлема» проходит в Великобритании с 27 июня по 10 июля. К участию в Уимблдоне не были допущены теннисисты и теннисистки из России. 

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