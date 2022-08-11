Австралийских астрофизиков обвинили в выдаче снимка печенья за взрыв звезды

Пользователи Сети усомнились в подлинности снимка взрыва сверхновой, опубликованном австралийскими астрофизиками. Юзеры увидели на снимке овсяное печенье вместо звезды, передало издание РЕН ТВ.
Сообщается, что раньше уже происходил аналогичный случай. Французский ученый выдал изображение колбасы за фото звезды Проксима Центавра. По мнению пользователей соцсетей, австралийские исследователи последовали его примеру ради минуты славы.
На снимке можно увидеть некий оранжевый объект на черном фоне. Любители космической тематики заметили, что он сильно похож на отфотошопленное овсяное печенье. Они обвинили ученых в подлоге, однако последние не согласились с претензиями.