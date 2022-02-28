Австралия внесла Путина и ряд высших российских должностных лиц в санкционный список

Власти Австралии ввели санкции против президента России Владимира Путина и еще ряда высших должностных лиц государства, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Санкции вступают в силу с 28 февраля.

Ограничительные меры начали активно вводиться, после того как президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации на Украине. Он подчеркнул, что Кремль не намерен оккупировать чужие территории. Также, по его словам, мера была вынужденной, так как Киев не оставил других вариантов реагирования на созданную России угрозу.

Ранее стало известно, что в американской прессе сомневаются в эффективности антироссийских санкций. Так авторы одной из статей The Washington Post уверены, что Россия не нуждается в американских деньгах

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