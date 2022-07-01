Австралия добавила 16 россиян в санкционный список

Австралия расширила список физических лиц, попавших в санкционный список Австралии. Среди них оказались омбудсмен Мария Львова-Белова, глава минсельхоза Дмитрий Патрушев и другие. Об этом свидетельствуют данные федерального регистра страны.
Также в списке оказались министр строительства Ирека Файзуллина, министр транспорта Виталий Савельев, глава правления банка Россия Михаил Клишин и гендиректор Росгеологии Сергей Горьков. Под санкции также попали Михаил, Роман и Игорь Путины, которых Канберра считает родственниками президента РФ, передает информационное агентство URA.RU.
В мае антироссийский санкции коснулись гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Кроме того, под ограничения попали еще ряд госслужащих РФ, в том числе первый замдиректора ФСБ Сергей Королев и врио главы МЧС Александр Чуприян.