Австралия добавила 16 россиян в санкционный список

В мае антироссийский санкции коснулись гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Кроме того, под ограничения попали еще ряд госслужащих РФ, в том числе первый замдиректора ФСБ Сергей Королев и врио главы МЧС Александр Чуприян.