Авиасообщение между Ямалом и Ставропольским краем откроется 2 мая

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Жители Ямала смогут отправиться в Минеральные воды из Нового Уренгоя. Об этом пишет сайт «Красный Север» со ссылкой на региональную авиакомпанию.
Компания «Ямал» будет осуществлять рейсы в Ставропольский край дважды в неделю из Нового Уренгоя по понедельникам и четвергам. Вылет назначен на 13:05, а прибытие – в 15:50 по местному времени.
Жители Ямала смогут вылететь из Салехарда в Минводы с 4 мая. Авиакомпания будет осуществлять рейсы по средам. Время в пути составит четыре с половиной часа. Для пассажиров предоставят борт Sukhoi Superjet-100, вместимость которого составит до 93 мест.
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