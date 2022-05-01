Авиасообщение между Ямалом и Ставропольским краем откроется 2 мая

Жители Ямала смогут вылететь из Салехарда в Минводы с 4 мая. Авиакомпания будет осуществлять рейсы по средам. Время в пути составит четыре с половиной часа. Для пассажиров предоставят борт Sukhoi Superjet-100, вместимость которого составит до 93 мест.