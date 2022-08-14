Авиаперевозчики попросили Минтранс узаконить «каннибализм» самолетов

Российские авиакомпании обратились в Минтранс РФ с просьбой легализовать «каннибализацию» — перестановку компонентов с одних самолетов на другие. Об этом «Известиям» сообщил президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ) Владимир Тасун.
Глава АЭВТ попросил замглавы Минтранса РФ Игоря Чалика узаконить процедуру снятия исправных деталей с самолетов для перестановки их на другие воздушные суда. Сейчас федеральные авиационные правила ограничивают такие перестановки.
Тасун заявил, что это противоречит общемировой практике и не дает возможности гибко управлять исправностью парка воздушных судов. По его словам, бывают случаи, когда на двух из них отказывают различные компоненты — по этой причине было бы правильно привести в исправное состояние хотя бы один из них.
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