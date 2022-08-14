Авиаперевозчики попросили Минтранс узаконить «каннибализм» самолетов

Тасун заявил, что это противоречит общемировой практике и не дает возможности гибко управлять исправностью парка воздушных судов. По его словам, бывают случаи, когда на двух из них отказывают различные компоненты — по этой причине было бы правильно привести в исправное состояние хотя бы один из них.