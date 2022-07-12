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Авиакомпания «Ямал» вручила сертификат на бесплатное путешествие жительнице Салехарда

Авиакомпания «Ямал» вручила сертификат на бесплатное путешествие жительнице Салехарда
Pr scr YouTube/ЗАГОРСКИЙ

Пассажирку, прибывшую в Салехард из Горно-Алтайска, ждал приятный сюрприз. Женщина получила сертификат на поездку в обе стороны по любому маршруту.

Подарок пассажирка получила так как стала 500-тысячным клиентом компании «Ямал», купившим билет на авиарейс компании. Женщина призналась, что потратит приз на еще одну поездку в Горно-Алтайск, что сэкономит ей не менее 20 тысяч рублей, передает сайт «Красный север».

Перевозки в Горно-Алтайск авиакомпания запустила недавно. Рейсы отправляются по воскресеньям и вторникам из Нового Уренгоя и Салехарда соответственно. В компании заявили, что подобные призы станут регулярными. Миллионный пассажир ожидается не позднее зимы этого года.

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RusNewsToday24
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