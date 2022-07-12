Авиакомпания «Ямал» вручила сертификат на бесплатное путешествие жительнице Салехарда

Подарок пассажирка получила так как стала 500-тысячным клиентом компании «Ямал», купившим билет на авиарейс компании. Женщина призналась, что потратит приз на еще одну поездку в Горно-Алтайск, что сэкономит ей не менее 20 тысяч рублей, передает сайт «Красный север».