Авиакомпания Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в курортный город Бодрум

Рейсы в курортный город Бодрум, расположенный на побережье Эгейского моря, были открыты турецкой авиационной компанией Turkish Airlines. Отдых в городе доступен в составе туристического пакета у трех российских туроператоров. Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. С 24 мая авиакомпания планирует увеличить количество авиарейсов до четырех раз в неделю.