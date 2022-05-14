Авиакомпания Turkish Airlines запустит рейсы из Петербурга в курортный город Бодрум

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Петербургский аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Как утверждают представители пресс-службы воздушной гавани, жители Петербурга смогут отправиться самолетом в турецкий Бодрум.
Рейсы в курортный город Бодрум, расположенный на побережье Эгейского моря, были открыты турецкой авиационной компанией Turkish Airlines. Отдых в городе доступен в составе туристического пакета у трех российских туроператоров. Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам. С 24 мая авиакомпания планирует увеличить количество авиарейсов до четырех раз в неделю.
«Компания “Воздушные ворота Северной столицы” сообщает о запуске рейсов в Бодрум авиакомпании Turkish Airlines. Аэропорт Пулково расширяет маршрутную сеть международных направлений. Список городов пополнился известным курортом на побережье Эгейского моря – Бодрумом», — говорится в тексте сообщения пресс-службы ООО «Воздушные ворота Северной столицы».
В настоящее время жители Санкт-Петербурга могут отправиться в Турцию на самолетах трех авиационных компаний. Такие рейсы совершают самолеты компаний Red Wings, Pegasus Airlines, а также Turkish Airlines.